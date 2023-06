Inter, il futuro è un rebus, ma Lukaku parla da leader: «Non doveva succedere, abbiamo dato tutto. Insieme scriveremo la storia»

Torna a parlare Romelu Lukaku. Nonostante il suo futuro all'Inter rimanga un rebus, con la fine del prestito e il rientro al Chelsea, l'attaccante belga parla ancora da leader nerazzurro, a pochi giorni dalla finale di Champions League, persa contro il Manchester City.

Manchester City vince la Champions League per la prima volta, finisce 1-0 a Istanbul contro l'Inter

«Prima di tutto voglio ringraziare tutti i tifosi dell'Inter per l'amore e il sostegno per tutta la stagione», ha scritto sul proprio account Instagram, «voi ragazzi ci siete stati accanto in ogni momento e personalmente voglio ringraziarvi per questo».

Difficile contenere la delusione, specialmente dopo essersela giocata alla pari con la corazzata di Guardiola e aver sfiorato più volte il pareggio nella ripresa: «Non doveva succedere… Abbiamo dato tutto. È una sensazione di m.... per tutti noi che amiamo questo bellissimo club...».

Poi una promessa per il futuro: «L'Inter ha ancora fame e torneremo a combattere con la speranza di raggiungere un giorno quel momento in cui si scrive la storia».

Che sia un indizio anche per il suo di futuro?