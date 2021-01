Inzaghi a testa bassa. Tra firma sul rinnovo imminente (ancora non ha messo nero su bianco ufficialmente ma resta un dettaglio) il mercato e gli impegni ufficiali, Coppa Italia e campionato, il tecnico corre e non ha alcuna voglia di fermarsi. Il prossimo impegno sarà domani con l’Atalanta, una gara che mette in palio la semifinale della coppa. E poi domenica ancora a Bergamo. L’allenatore ci tiene parecchio a fare bene perché vuole andare avanti nella manifestazione e non sarà totale turnover come col Parma la settimana scorsa.

La gara. «Sarà una settimana molto impegnativa per noi. L’Atalanta è la squadra più in forma del campionato. Vogliamo vincere, per ora, tra quella di domani e domenica, domani è più importante».

La tenuta. «Dovrò valutare la condizione dei ragazzi e affrontare una gara per volta. Domani sarà importante e devo vedere come stanno i ragazzi dopo il match con il Sassuolo».

Turnover. «Dovrò cercare di alternare le forze tra Coppa Italia e campionato. Qualcuno non ci sarà per infortunio, altri per squalifica. Domani è un quarto di finale molto importante e noi ci teniamo a fare bene».

Mercato. «Luiz Felipe? Abbiamo questa problematica in difesa. Tra me e Tare c’è molta sinergia e sintonia. Un giocatore arriverà sicuramente per rinforzarci». E’ Mateo Musacchio, difensore classe ‘90, arriverà dal Milan, già stasera sarà a Roma e domani mattina effettuerà le visite mediche. Se tutto andrà bene, domenica sarà in panchina a Bergamo.

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA