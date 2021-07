Italia-Belgio, gioca Lady Mertens: a spasso tra i Quartieri Spagnoli

Si chiama "Katje voor de sfeer" il programma Tv di Kat Kerkhofs in cui Lady Mertens racconta il suo modo unico e particolare di vivere gli Europei di calcio. Nella prossima sfida, però, l'Italia - Paese in cui da otto anni vive per la presenza a Napoli - sfiderà proprio il Belgio: il pre-game di Kat quindi si è svolto a Napoli, tra i vicoli dei Quartieri spagnoli in cui oltre agli omaggi a Maradona non mancano quelli a Dries, per i tanti record superati in maglia azzurra.

