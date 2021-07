L'atto finale di Euro 2020 sarà Italia-Inghilterra, che si gioca domenica 11 luglio alle ore 21.00 al Wembley Stadium di Londra (ore 20 locali). Le due nazionali arrivano alla finale entrambe cariche di 120 minuti sulle gambe giocati nelle rispettive semifinali. Gli azzurri di Roberto Mancini si sono spinti addirittura sino ai calci di rigore per avere la meglio della Spagna di Luis Enrique, che dopo esser passata in svantaggio a causa del gol di Federico Chiesa, ha rimesso in parità il match con la rete del subentrato Alvaro Morata; i Tre Leoni di Southgate, invece, si sono imposti nei 30 minuti supplementari, con la rete di Harry Kane, che dopo essersi visto respingere un rigore da Kasper Schmeichel è stato bravo a ribattere in rete dopo la sfortunata respinta del portiere della Danimarca.

Roberto Mancini schiererà il suo fidato e rodato 4-3-3, con i quattro di difesa che dovrebbero essere confermati in blocco dopo l'ottima prestazione contro le Furie Rosse. Maglie da titolari quindi per Di Lorenzo, Bonucci e Chiellini, a sinistra ancora Emerson Palmieri. A centrocampo verso la conferma Jorginho, Verratti e Barella. Anche in attacco non dovrebbe cambiare nulla: ci saranno Chiesa e Insigne, Immobile parte ancora avanti su Belotti. Ecco le probabili formazioni di Italia-Inghilterra.

Italia-Inghilterra, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

A disp: Meret, Sirigu, Florenzi, Toloi, Acerbi, Bastoni, Locatelli, Cristante, Pessina, Bernardeschi, Belotti, Berardi. Ct: Roberto Mancini

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane

A disp.: Ramsdale, Trippier, Mings, White, James, Grealish, Henderson, Foden, Bellingham, Sancho, Rashford, Calvert-Lewin. Ct: Gareth Southgate

Dove vederla in tv

La partita sarà visibile sia in chiaro su Rai Uno con streaming su Rai Play, sia sui canali satellitari di Sky Sport, con streaming sulla piattaforma Sky Go.