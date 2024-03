Andata e ritorno nella Capitale nel giro di un amen. La sanzione o, per meglio dire, il primo boccone amaro lo ha comunque dovuto già ingoiare. A prescindere da come finirà questa brutta pagina che parla di razzismo e indipendentemente dalle decisioni del procuratore federale, Chinè. Francesco Acerbi lunedì mattina si è presentato a Roma nel ritiro della Nazionale dove era stato convocato dal Ct Spalletti, ma non ha fatto neppure in tempo a disfare i bagagli che è stato costretto a richiuderli. L'ex Lazio infatti è stato escluso dalla lista dei 28 della rappresentativa azzurra (al suo posto Mancini) che oggi ha spiccato il volo da Fiumicino alla volta degli Stati Uniti d'America per la mini tournée oltreoceano di una settimana.

Il difensore centrale dell'Inter ha pagato con un allontanamento (preventivo) da casa Italia le accuse di razzismo che gli sono state mosse da Juan Jesus durante la sfida tra Inter e Napoli di domenica sera al Meazza. «Si è comunque convenuto di escludere Acerbi - il comunicato della Figc riguardo l'esclusione del difensore che l'altro ieri è immediatamente rientrato in sede a Milano - per garantire la necessaria serenità alla Nazionale e allo stesso calciatore». Toccherà adesso agli uomini della Procura stabilire se Acerbi abbia pronunciato o meno le frasi che gli sono state addebitate dal difensore brasiliano del Napoli sotto i riflettori di San Siro. Il nerazzurro rischia grosso: l'articolo 28 del codice di Giustizia Sportiva - al comma due - sanziona determinati comportamenti discriminatori con una squalifica di almeno 10 giornate e in casi più gravi con uno stop a tempo determinato.

La giustizia farà il suo corso, chiaro, ma c'è anche da fare i conti con l'Europeo in Germania che prende il via a metà giugno e che l'Italia affronterà da campione in carica (Acerbi è stato uno dei co-protagonisti della vittoria nel 2021). In caso di squalifica come si comporterà la Figc? Escluderà il giocatore dalla spedizione azzurra in terra teutonica oppure potrebbe far prevalere una sorta di interesse nazionale...? Si vedrà.

Per il momento Spalletti testa la Nazionale nella doppia amichevole negli States. Gli azzurri sono atterrati ieri a Miami (ad accoglierli Cannavaro e Chiellini) dove domani sera affronteranno il Venezuela (ore 22 italiane diretta su Rai 1) al Chase Stadium di Fort Lauderdale. Domenica prossima (ore 21 Rai 1), invece, toccherà all'Ecuador alla Red Bull Arena, nell'area di New York, a Harrison in New Jersey.