Juan Jesus-Acerbi, caso razzismo: da «scandaloso» a «preoccupante» finisce anche sulla stampa estera

L’episodio razzista di Inter-Napoli, che ha riguardato il difensore nerazzurro Francesco Acerbi e il centrale in maglia azzurra Juan Jesus, non è passato inosservato al di fuori dei nostri confini nazionali, arrivando a occupare spazio su numerose testate e blog estere.

In Spagna e Argentina, Mundo Deportivo e TyC Sports prendono posizione parlando di «escándalo racista», mentre il francese RMC Sport cita l’episodio come «une nouvelle affaire de racisme», un nuovo caso di razzismo in italia. In Inghilterra, The Guardian definisce ciò che Juan Jesus ha detto nell’immediato post partita («Acerbi è andato oltre con le parole ma poi si è scusato: tutto finito, sono cose di campo») una «risposta magnanima», aggiungendo che «non tutti saranno stati contenti della sua scelta di lasciar perdere la questione» e che l’episodio «ha oscurato quello che sarebbe dovuto essere un passaggio del testimonie per lo scudetto, ricordato invece per le preoccupanti accuse del brasiliano», citando anche l’articolo 28 del codice della giustizia sportiva della Figc sui comportamenti discriminatori.

L’agenzia di stampa statunitense Associated Press, nel riportare l’accaduto, si aggancia ai «numerosi casi di episodi razzisti verificatisi nel campionato italiano e nel calcio europeo negli ultimi anni», citando Kevin-Prince Boateng, Mario Balotelli e Romelu Lukaku. Ma non solo Europa e America: il triste episodio di domenica sera è stato rimbalzato anche da portali asiatici, tra cui il quotidiano nazionale della Malesia The Sun.

Sta avendo particolare rilievo, sui portali in giro per il mondo, il post che Juan Jesus ha pubblicato su Instagram per rispondere definitivamente alla versione fornita da Acerbi dopo il match. Intanto, il giudice sportivo della Serie A ha chiesto alla Procura della Figc un approfondimento sui fatti di domenica sera prima di prendere una decisione.

Il centrale nerazzurro, che ha anche abbandonato il ritiro della Nazionale, rischia una squalifica di almeno dieci giornate oltre che un’ammenda.