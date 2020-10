Nessun nuovo negativo in casa Juventus, buone notizie per i bianconeri in vista del Verona ma soprattutto della seconda partita del girone di Champions contro il Barcellona, in programma il 28 ottobre. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, i tamponi a cui è stato sottoposto l’intero gruppo squadra hanno dato esito negativo, mettendo fine all’isolamento fiduciario presso il JHotel, dopo 10 giorni. Al momento rimangono da verificare le condizioni di salute dei due negativi, Ronaldo e McKennie; tutti i due sono stati sottoposti al tampone, la Juventus comunicherà gli esiti in caso di negativizzazione.



Ultimo aggiornamento: 17:30

