La Juventus vince la coppa Italia, il web si scatena: buona Euroleague

Mentre in campionato la Juve fatica a raggiungere la zona Champions e alla vigilia dell’ultima giornata occupa la quinta posizione in classifica sperando in qualche caduta delle squadre che la precedono, riesce invece ad alzare il secondo trofeo stagionale vincendo finalmente una finale, ma in Italia, contro l’Atalanta. «La nostra peggiore stagione è sempre più vincente della vostra migliore»; «Pirlo ha vinto più di Gattuso, Gasperini e Pioli messi insieme»; «Quest’anno due coppe, sempre la squadra più vincente», è la rivincita degli juventini sui social dopo una stagione per molti ritenuta deludente.

Intanto però l’Italia intera guarda le immagini dei falli di Cuadrado non fischiati, sempre applauditi dai tifosi bianconeri. E dopo la polemica di Juve-Inter e di un arbitraggio inspiegabilmente pieno di errori, la vittoria della Juventus perde di significato agli occhi dei tifosi di tutte le altre squadre: «Sempre la stessa storia». Sul gol di Kulusevski per Gasperini ci sarebbe stato il solito fallo del colombiano ormai campione di tuffi, per l’intervento di Rabiot su Pessina chiaro rigore per l’Atalanta. Ma l’alone di mistero e dubbi ormai c’è sempre quando si parla di Juventus per il popolo del web: «Sono abituati a vincere così e non si vergognano neanche»; «Strano come gli errori arbitrali cadano sempre a loro vantaggio. Una fortuna inspiegabile».

Intanto ci sono ancora 90 minuti da giocare in Serie A, e mentre i bianconeri gioiscono per la Coppa Italia, qualcuno a Bergamo pensa alla vendetta: «Beh, ora se l’Atalanta perde col Milan potrebbe lasciar fuori la Juventus dalla Champions». In realtà neanche un pareggio basterebbe alla squadra, a meno che il Napoli non perda in casa col Verona, liberando un posto per i rivali. Sono poche le combinazioni che possano favorire la Juventus in questo finale di stagione, eppure il popolo bianconero ci crede: «Anche su Sky pare quasi scontato che la Juventus da quinta scalzi Milan o Napoli: non accettano che non vada nell’Europa dei grandi», «Non ha funzionato la Supercoppa, si inventeranno qualcosa nell'ultima giornata», nota e insinua qualche spettatore. D’altronde la speranza è l’ultima a morire. Intanto dopo la vittoria al Mapei Stadium arrivano i complimenti anche da Bergamo: «Buona Europa League, ve la siete guadagnata».