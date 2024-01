Juventus, Allegri recupera Chiesa e Rabiot, ma teme il Sassuolo: «All'andata abbiamo preso un bello schiaffo. Ora la squadra ha il suo equilibrio»

Il dubbio alla vigilia del Sassuolo - unica squadra in grado di abbattere la Juventus nel girone di andata - è in attacco, tra un talentuoso Yildiz in rampa di lancio e Milik, eroe di Coppa Italia con la tripletta al Frosinone. L'allenatore bianconero ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia: «Devo valutare, Kenan sta facendo bene e pure Milik. Vlahovic è a posto, anche Chiesa è tornato a disposizione e la risonanza di controllo di Kean è positiva, inizierà a breve la riatletizzazione per tornare a disposizione. Yildiz e Chiesa possono coesistere ma ora abbiamo trovato l’equilibrio, più avanti vediamo se provare qualcosa di nuovo in attacco. Se non torniamo a essere una squadra ballerina, nel girone di ritorno i punti pesano di più. Anche Rabiot è recuperato, ho il dubbio Rugani - Alex Sandro».

Il Sassuolo può riservare imprevisti, come nella gara di andata. «All’andata abbiamo preso un bello schiaffo, è stata una brutta serata l’ultima volta, prendemmo 4 gol. Hanno una squadra con grandi qualità tecniche nei singoli e con buon collettivo. La mia squadra è cresciuta a livello fisico e tecnico. Bisogna andare con i piedi di piombo, perchè il calcio vive di equilibri sottili. Dobbiamo mantenere l’entusiasmo, anche i tifosi, ma dobbiamo stare attenti. L’Inter ha una squadra costruita per vincere lo Scudetto, la Juve ha un percorso diverso.

Non dobbiamo metterci in testa l’ossessione di vincere lo Scudetto ma per i prossimi 5 anni abbiamo un futuro importante davanti a noi. Se abbiamo fatto 46 punti è perché i ragazzi hanno valori e il gruppo è coeso».