Sassuolo-Juventus, Allegri non si fida: «Rischiamo di uscire con le ossa rotte»

La Roma frena ma Max Allegri sa che il quarto posto è ancora tutto da conquistare. «Un passo alla volta, per il quarto posto è ancora lunga e non è ancora matematico. Dobbiamo andarci piano altrimenti andiamo fuori giri: abbiamo ancora gli scontri diretti contro Lazio e Fiorentina. La finale di Coppa Italia ci consente di giocarci un trofeo contro la squadra più forte in questo momento, poi faremo le valutazioni opportune con la società, non solo sui risultati, dovremo andare a migliorare quello fatto quest’anno».

Il Sassuolo è rimasto nel cuore di Max, ma sa bene che la Juve non può permettersi di abbassare la guardia: «Domani dobbiamo fare una partita giusta, altrimenti ne verremo fuori con le ossa rotte. Il Sassuolo è una squadra tecnica, in un’ottima posizione di classifica. Non ho la presunzione per dare consigli a Dionisi: insieme a Italiano e Thiago Motta, è un allenatore giovane e di prospettiva. Può andare ad allenare le prime tre squadre in Italia. Dei miei tempi c’è ancora Magnanelli, Giovanni Rossi, e la famiglia Squinzi».

McKennie migliora, mentre la stagione di Locatelli rischia di essere già finita: «Arthur non recupera, speriamo di riaverlo con il Venezia. A centrocampo devo vedere le condizioni di Danilo, di Zakaria, di Rabiot. McKennie ha fatto i primi passi di corsa, ma prima di mettersi a disposizione ce ne passa. Per quanto riguarda Locatelli, è ancora indietro. Non so se riuscirà a rientrare prima della fine della stagione».

Rabiot è in crescendo: «Sta facendo meglio. Magari domani farà gol, piano piano ci avviciniamo. E’ in fiducia. Ha un motore diverso dagli altri. Può ancora migliorare, ha 26 anni e ha tanti anni ancora per fare bene».

L'ultimo pensiero è per Stefano Tacconi: «Faccio un grosso in bocca al lupo a Stefano Tacconi sperando di rivederlo al più presto possibile».