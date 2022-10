Venti giorni di stop per Bremer, in seguito all’infortunio muscolare accusato nel derby. «Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Bremer questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra - si legge nel comunicato della Juventus -. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero». Mentre Pogba e Chiesa si avvicinano al rientro, Allegri perde una delle sue colonne difensive a partire dalla prossima di campionato contro l’Empoli. Niente Champions contro il Benfica e Psg, fuori contro il Lecce e in dubbio per il Derby d’Italia del 6 novembre contro l’Inter allo Stadium. Con Bonucci da gestire, nelle prossime partite Danilo potrebbe tornare a fare il centrale difensivo in pianta stabile, e si potrebbe rivedere Rugani, dopo il rilancio da titolare a sorpresa contro il Maccabi ad Haifa.