Dopo aver vinto la corsa scudetto, conquistando il tricolore 11 anni dopo l’ultimo, il Milan sfida l’Inter sul mercato. L’obiettivo numero uno per entrambe è Bremer del Torino. Il brasiliano ha una valutazione alta, di 40 milioni di euro, ed è per questo che Paolo Maldini e Frederic Massara sono in missione per cercare di avere un piccolo sconto. Ma appunto sul giocatore c’è anche l’Inter, che intende rinforza la difesa. Bastoni è destinato a lasciare Milano e l’Italia (nonostante abbia chiarito di voler restare in nerazzurro) e c’è qualche dubbio anche sulla permanenza di de Vrij. Intoccabile, salvo offerte irrinunciabili, Skriniar.

Per quanto riguarda i rossoneri, Botman è in stand by. L’olandese è più vicino al Newcastle. Ma l’obiettivo numero uno del club di via Aldo Rossi è un altro giocatore del Lille. Si tratta di Renato Sanches. Il portoghese è la pedina ideale per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Potrebbe giocare in mediana accanto a uno tra Tonali e Bennacer e anche come trequartista. Sostituendo di fatto proprio Kessie, nel frattempo andato al Barcellona a parametro zero. Resta attivo il fronte con il Bruges per Lang e De Ketelaere. Capitolo Inter: Lukaku vuole parlare con il Chelsea, ma non sarà facile per il belga convincere la nuova proprietà a farlo tornare in prestito, gratuito, a Milano. Anche perché a Stamford Bridge vogliono monetizzare e fiondarsi sul mercato per rinforzare la difesa dopo l’addio illustre di Rudiger (va al Real Madrid) e la quasi ufficialità di Christensen, destinato al Barcellona. Sul belga segue con attenzione la situazione il Bayern Monaco. Per Dybala, invece, si aspetta l’addio di Sanchez. Il Monza è scatenato: occhi puntati su Ranocchia, che si libera a zero dall’Inter, e Candreva. Il Napoli pensa a uno tra Gollini e Vicario per il ruolo di portiere e aspetta l’ok di Bernardeschi e Deulofeu.

