Juventus, entusiasmo alle stelle per Angel Di Maria. L'esterno argentino, arrivato ieri sera a Torino, questa mattina ha sostenuto le visite mediche al J Medical Center: ad attenderlo oltre 200 tifosi in delirio.

'El Fideo' è arrivato poco dopo le 9 al centro medico dei bianconeri, nei pressi dell'Allianz Stadium, per sostenere i test fisici. Successivamente, come dimostrano anche i canali social della Juventus, c'è stato il primo incontro tra Di Maria e Massimiliano Allegri.

Ad accogliere Angel Di Maria, questa mattina, oltre 200 tifosi che hanno chiesto all'attaccante foto e autografi. L'entusiasmo è altissimo, ma potrebbe aumentare nei prossimi giorni: si attende solo di definire gli ultimi dettagli per un grande ritorno. Quello, ovviamente, di Paul Pogba, che per la seconda volta nella sua carriera si è svincolato dal Manchester United per indossare la maglia bianconera. Senza contare due grandissimi obiettivi di mercato, da tempo nel mirino dei bianconeri: Kalidoy Koulibaly e Nicolò Zaniolo. In questi ultimi due casi, però, l'intesa per sbloccare la trattativa non è ancora vicina.