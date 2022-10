Debutto stagionale con la Juve rimandato e Mondiali in bilico con la Francia. Il momento nero per Paul Pogba non sembra avere fine, dopo le recenti vicende che lo hanno visto protagonista fuori dal campo e un nuovo infortunio muscolare accusato nei giorni scorsi alla Continassa. Il 2022 del Polpo potrebbe essersi già concluso in anticipo, lasciando col fiato sospeso Deschamps che proverà a recuperarlo fino all’ultimo giorno, per l’avventura in Qatar. Le accuse feroci del fratello e le indagini per tentata estorsione hanno fatto il giro del mondo, ma a preoccupare di più in questo momento sono le condizioni di salute del centrocampista francese, ancora a zero presenze stagionali in bianconero.

Doveva essere la stella più luminosa del mercato, invece si è fermato durante la tournée in USA e al momento non c’è ancora una data certa sul rientro. “Ci vorrà ancora tempo per vedere in campo Chiesa e Pogba - le dichiarazioni di Allegri prima del Lecce -, forse torneranno tra Verona e Lazio”. In quel forse ci sono tutte le incertezze del caso, visto che Paul ha accusato un nuovo affaticamento muscolare alla coscia durante gli ultimi giorni alla Continassa, e ora rischia di saltare anche l’appuntamento più atteso, quel Mondiale che aveva condizionato la sua scelta iniziale di non operarsi per provare a gestire la lesione al menisco attraverso le terapie conservative. Non si tratta di un problema muscolare grave, ma rischia di diventare molto delicato considerando il momento e soprattutto la tabella di recupero del giocatore, che tra Juve e Francia non ha più tempo da perdere.