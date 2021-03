Roberto Mancini perde un altro tassello della sua nazionale. Dopo Cristante, rientrato in anticipo a Roma per un fastidio al pube, anche Moise Kean lascia il ritiro degli azzurri a Coverciano: l'attaccante del Psg ha accusato un affaticamento che lo rende indisponibile per le prossime gare della Nazionale contro Irlanda del Nord (domani a Parma) Bulgaria (28 marzo) e Lituania (31 marzo). Per questo motivo Kean è stato escluso dalla lista dei convocati azzurri e questa mattina farà rientro a Parigi nel suo club d'appartenenza.

