Un super destro sotto la traversa. Il gol di Amin Younes rischia di incidere tanto sulla Bundesliga, l'ex attaccante del Napoli ha segnato oggi con una gran prodezza di destro il raddoppio dell'Eintracht Francoforte sul Bayern Monaco. Il gol sarà decisivo per la vittoria, domani il Lipsia potrebbe così riavvicinare i bavaresi in vetta.

Holy moly Amin Younes. Frankfurt 2-0 Bayern at HT, champions all over the place.... pic.twitter.com/ZRwRnIdLCb