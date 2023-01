La Feldi tiene il ritmo delle prime: successo di misura in Sardegna

La Feldi espugna il campo del Monastir e mantiene il ritmo delle compagne di viaggio in zona playoff. Le volpi rosicchiano 2 punti alla capolista Napoli, ma il margine in classifica è ancora alto per poter fare un pensierino all'aggancio.

Meno ampio il gap rispetto all'Olimpus seconda della classe, che ha 3 punti di vantaggio sul gruppetto delle terze formato appunto da Feldi Eboli, Sandro Abate e Came Dosson. E proprio la sfida interna contro Came Dosson sarà il clou del prossimo turno di Serie A, una sorta di ennesimo esame di maturità per la squadra di patron Di Domenico, che oggi ha ulteriormente dimostrato di aver cancellato il periodo di appannamento post-Champions.

Col Monastir la gara non è mai stata in discussione. La Feldi ha imposto da subito il suo gioco, colpendo una traversa con Baroni prima di passare in vantaggio con Selucio. Gli ulteriori tentativi si infrangono sul muro eretto dall'estremo Timm, ma prima dell'intervallo Baroni trova lo spunto per il raddoppio.

Nel secondo tempo la Feldi è chiamata a contenere i tentativi di reazione del Monastir, che “buca” la difesa rossoblu solo a 3 minuti dal termine con un gol di Moura. Ma fino alla sirena le volpi non rischiano altro, portando a casa altri 3 punti che consolidano il piazzamento playoff.