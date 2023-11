Lazio, Lotito: «Ieri squadra viva. Sarri mai in discussione». E intanto il tesoretto Champions sale a 19 milioni

Il commento prima e dopo la serata di Champions League che ha assicurato il passaggio agli ottavi di finale per la Lazio. Un traguardo che inorgoglisce Lotito, intercettato davanti alla Camera in mattinata da alcuni cronisti: «Al di là del risultato che certamente fa piacere - ha detto il patron biancoceleste - abbiamo visto una squadra viva, compatta, determinata, dotata di ferocia agonistica: è quello che volevo che accadesse. Anche il risultato non è altro che l'espressione dell'atteggiamento con il quale è scesa in campo l'intera squadra».

La Lazio scopre Isaksen e Sarri scherza: «Non sa l'italiano ma le parolacce le conosce tutte»

Le parole del presidente Lotito

Il presidente commenta di nuovo la vittoria col Celtic citando il Vangelo: «Quando uno cade l'importante è che si rialzi. Spero che ieri sia stato il segnale per far capire all'intero club che ci sono le condizioni per far bene e che se c'è la volontà, la determinazione, lo spirito coeso e umile e la ferocia agonistica si possono ottenere risultati». Infine su Sarri: «In discussione? Ma quando mai...

Non lo è mai stato, l'ho detto anche in tempi non sospetti. Per raggiungere gli obiettivi si deve lavorare all'unisono: la struttura tecnica, la società, fino ai magazzinieri e ai medici, chiunque è fondamentale per creare quel clima di sinergia e l'ambiente sereno e determinato a raggiungere di comune accordo gli obiettivi previsti».

La notte di Champions vale 19 milioni di euro

Un ambiente che sereno lo è stato in maniera altalenante in questo inizio di stagione. In campionato l'11° posto in classifica ha generato non pochi malumori che però in Champions League si sono visti raramente. Le notti europee sono state accompagnate perlopiù da vittorie che fanno sorridere i tifosi, ma anche Lotito visto che in attesa dell'ultima gara del gruppo E, già è sicuro di incassare 18,9 milioni di euro. Di questi, 9,3 sono arrivati grazie alle tre vittorie (valse 2,8 milioni l'una) e al pareggio iniziale (dal valore di 900mila euro). I restanti 9,6 invece sono stati assicurati dal passaggio agli ottavi di finale, il secondo consecutivo (e in generale) della gestione Lotito.