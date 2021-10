Milik e Sarri, sfida tra ex in Europa: «Peccato non aver vinto a Napoli»

Sembrano lontani i mesi di difficoltà per Arek Milik, l'attaccante polacco tornato a giocare e a segnare con il suo Marsiglia dopo un'estate da dimenticare. Arek questa sera sarà protagonista di uno scontro tra ex Napoli in Europa League, visto che il club francese è atteso dalla sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri all'Olimpico che conosce bene.

«Siamo stati due anni insieme a Napoli. Abbiamo un buon rapporto, ho tanto rispetto per lui perché è un grande allenatore. Peccato non aver vinto niente insieme in azzurri» - le parole dell'attaccante polacco in conferenza stampa - «Dopo lui lo ha fatto al Chelsea e alla Juventus, è forte e ha idee molto chiare sul calcio che vuole giocare. Posso dire solo cose positive di lui».