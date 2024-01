Roma-Atalanta 1-1: Koopmeiners apre di testa, Dybala risponde su rigore. Espulso Mourinho

La Roma oggi conclude il girone di andata della Serie A scendendo in campo allo stadio Olimpico contro l'Atalanta. Allarme rosso per José Mourinho che ha visto la caviglia di Paredes gonfiarsi in questi giorni e quindi non scende in campo contro i bergamaschi. Lo Special One ha escluso Cristante dalla difesa nelle formazoni ufficiali, con Karsdorp che si posiziona insieme a Mancini e Llorente. Gasperini, invece, ha deciso di lasciare in panchina Scamacca in questa diciannovesima di campionato.