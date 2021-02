Si è presentato in conferenza stampa Kevin Malcuit, il francese del Napoli passato in prestito alla Fiorentina nell'ultimo mercato di gennaio: «A Napoli ho passato due anni ottimi. Ho avuto meno spazio con Gattuso anche per i miei problemi fisici» ha detto il francese. «Ora essere a Firenze è un'esperienza bellissima, mi permetterà di recuperare il tempo perso, ho già detto al mister di essere a completa disposizione».

Con Prandelli e i viola per rilanciarsi. «Sapevo di essere seguito dalla Fiorentina ma ho atteso un contatto diretto. E quando è arrivato non ci ho pensato due volte perché questa squadra è tra le migliori in Italia, sono contento e fiero di vestire questa maglia» ha continuato Malcuit. Che per ora non pensa al futuro: «Per parlare di giugno è presto, penso ai prossimi quattro mesi. Voglio giocare al meglio per chiudere bene la stagione, mi concentro su questo. Callejon? L'ho chiamato prima di venire, mi ha detto solo cose positive della città e della squadra».

