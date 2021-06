Mancini e Vialli, i gemelli del gol e quell'abbraccio simbolo di un'Italia che fa emozionare

Cosa resterà, per sempre, nei ricordi di Italia-Austria, il complicatissimo ottavo di finale di Euro2020? Per qualcuno l'inginocchiata (ma dopo il gol) di Federico Chiesa. Per altri lo sguardo di Pessina mentre osserva il pallone entrare in rete per il 2-0 nel supplementare. Per me, per tanti lo sguardo di Gianluca Vialli che urlando cerca il fratello, Roberto Mancini. Da sempre sono così, uno - il Gianduca come lo chiamavamo trent'anni fa,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati