Appena prima della gara contro il Crystal Palace - anticipo del venerdì di Premier League - Federico Fernandez ha trovato il modo migliore per omaggiare Diego Armando Maradona. L'ex difensore del Napoli, oggi al Newcastle, ha voluto celebrare Diego in campo indossando la sua numero 10 durante tutto il riscaldamento. Un atto dovuto per Fernandez, argentino con il cuore maradoniano: «Per te, Diego».

© RIPRODUZIONE RISERVATA