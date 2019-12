LEGGI ANCHE

Due settimane fa l'esonero e l'addio alla panchina del, vissuta per cinque stagioni, poi il ritorno a casa. Mauricio Pochettino lascia l'Inghilterra e torna in Argentina, lì dove tutto era cominciato con la maglia del Newell's.L'ormai ex allenatore degli Spurs ha approfittato del suo rientro a casa per poter incontrare Diego Armando Maradona , allenatore del, in occasione del match contro il Cordoba, vinto dalla squadra del Pibe de Oro. Il Gimnasia ha pubblicato sui social le foto dell'incontro tra i due allenatori con Maradona che ha accoltonello spogliatoio prima del fischio d'inizio.