Maradona, la notizia della morte sarà data a Bilardo dieci mesi dopo

Carlos Bilardo ancora non sa che Diego Maradona è morto. Ma è questione, probabilmente di ore. Forse, il fratello Jorge, con Ruggeri e Burruchaga e gli altri eroi del Mondiale in Messico nel 1986, glielo hanno detto. Bilardo è probabilmente l'ultima persona al mondo che non sa che il Pibe è scomparso da quasi un anno. Il Dottore, racconta il fratello, chiede ogni tanto di Diego ma lui si limita a dire che non è in Argentina ma in giro per il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati