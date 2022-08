Mertens al Galatasaray, lo scatto social con Torreira

Pronto a dire sì al Galatasaray. Dries Mertens è in arrivo a Istanbul, l'ex attaccante del Napoli sarà questa sera in Turchia dopo un viaggio da Brussels. Con lui anche Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano con cui sta condividendo il volo privato che atterrerà prima di mezzanotte nella città turca e darà il via alla loro avventura da nuovi calciatori del Galatasaray.

Il club turco in queste ore sui social ha di fatto svelato l'arrivo dei due calciatori, già attesi da tantissimi tifosi in aeroporto, annunciando anche la trattativa in fase avanzata per entrambi. Mertens firmerà con il Galatasaray un accordo da un anno più uno in caso di qualificazione alla Champions League.