Mertens a Napoli con Kat e Ciro, picnic in città con gli amici di sempre

Un giorno di riposo concesso dal Galatasaray, l'occasione giusta per tornare subito a Napoli: in Turchia le cose non vanno a gonfie vele - ancora a zero la casella dei gol - ma Dries Mertens cerca di trovare nuovamente la via del gol nella città in cui di gol ha saputo segnarne a valanga. L'ex attaccante azzurro è tornato ancora una volta in città per qualche ora, con Kat e Ciro ha approfittato della bella domenica di sole per un pranzo in giardino con i vecchi amici napoletani.