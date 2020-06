LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se la Champions tornerà in campo il Napoli ritroverà al suo posto, l'argentino che è stella e capitano dele lo sarà almeno fino alla prossima estate 2021. Il suo contratto prevedeva infatti una clausola che solo l'argentino avrebbe potuto sfruttare, purché avvenisse prima dell'inizio di giugno, una clausola con cui potersi svincolare senza penali dal club che l'ha reso famoso.Il futuro di, quindi, sarà ancora in blaugrana. Nonostante alcuni screzi dell'ultimo periodo pre-coronavirus, l'argentino era stato chiaro sulla sua volontà di non cambiare aria, specie a parametro zero: «L'ho già detto molte volte:. E finché il club continuerà a volerlo, da parte mia non ci saranno mai problemi».