Pace fatta tra Lionel Messi e il Barcellona. O forse solo una tregua. Quelle che la maggior parte dei media spagnoli valutano come vere e proprie scuse da parte dell'argentino, sono in realtà solo parole di distensione per l'ultimo anno di contratto che si prefigurava difficilissimo, dopo la lite dell'estate, la voglia di andar via, e la decisione di rinunciare alla causa minacciata al suo club. Messe (per ora) da parte le polemiche dei mesi scorsi, specie quelle contro il presidente del club Josip Bartomeu, che avevano quasi spinto il fuoriclasse argentino verso altri lidi, ora è il momento della pacificazione.



È stato lo stesso campione, per il tramite di un media importante come Sport, a mandare un messaggio in tal senso al mondo blaugrana, ancora scosso dopo mesi di alti e bassi nel rapporto con il suo beniamino. «Lasciamo perdere le differenze, - ha detto Messi - dobbiamo aumentare l'entusiasmo per raggiungere i nostri obiettivi. La squadra farà del suo meglio per portare gioia ai tifosi, che li meritano così tanto». Io intendo giocare «solo per vincere» ha spiegato l'attaccante argentino, che secondo altri media avvrebbe anche aggiunto di sentirsi pronto ad assumersi le proprie colpe per sfoghi che avevano il solo scopo «di rendere il Barcellona più forte».



«Ora dobbiamo concentrarci sul fare del nostro meglio. Oggi il mio impegno con questa maglia è totale, ed è ancora intatto» ha aggiunto in riferimento all'ipotesi molto consistente fino a poche settimane fa che Messi lasciare la formazione catalana. Messi ha anche smesso di criticare Bartomeu: di recente l'aveva fatto anche per la cessione e il trattamento riservato al suo amico Luis Suarez, «ho detto solo quello che ho sentito in alcuni momenti che sono stati difficili per me. Capisco che ci sarà chi pensa che avrei dovuto tacere o lasciar correre, come ho fatto per tante altre cose, ma tante situazioni mi hanno fatto male nelle ultime settimane e quello è stato il mio modo di esprimerlo».