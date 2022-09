Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. La società a breve ufficializzerà la decisione di sollevarlo dall'incarico. L'esonero arriva dopo un inizio di campionato balbettante da parte dei rossoblù, che nelle prime 5 giornate di Serie A hanno messo insieme solo 3 punti (3 pareggi e 2 sconfitte). Durante un incontro che si è tenuto oggi a Roma, la società ha comunicato al tecnico serbo l'esonero. Per Mihajlovic si chiude dunque la lunga parentesi al Bologna iniziata a gennaio 2019.

Bologna, Mihajlovic esonerato: chi arriva al suo posto?

La società felsinea guarda già al futuro: il sogno è Roberto De Zerbi, reduce dall'esperienza allo Shakhtar Donetsk, ma l'ex allenatore del Sassuolo non ha ancora sciolto le riserve. Un altro nome caldo è quello di Thiago Motta, libero dopo l'ultimo campionato allo Spezia. Piace molto Paulo Sousa, ex Fiorentina e ct della Polonia. Da non trascurare neanche la pista che porta a Claudio Ranieri.