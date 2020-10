«Assolutamente no»: risponde così Paolo Scaroni, presidente del Milan, a una domanda sull'ipotesi di un rinvio del derby di Milano a causa delle positività al Covid 19. Scaroni partecipa all'Assemblea della Lega serie A chiamata a decidere sulle offerte per l'ingresso nella media company che sarà creata per la gestione dei diritti TV e per gli aspetti commerciali.

