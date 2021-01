È arrivato una settimana fa in Francia, col sorriso dettato da chi dopo un po' di mesi ha ritrovato il campo, ma ora l'avventura al Marsiglia di Arek Milik potrebbe già complicarsi. «Non credo che resterò il prossimo anno, il club farà una grande pulizia a giugno» ha detto l'allenatore dei marsigliesi André Villas-Boas in conferenza, provando a prevedere quello che accadrà a fine stagione.

Parole importanti anche per Milik e il Napoli: è stato Villas-Boas a scegliere il polacco questo inverno e ora rischia di spezzarsi il primo filo che tiene Milik in Ligue 1 con un prestito biennale che va alimentato anche nei prossimi mesi. Se Villas-Boas andasse via potrebbe anche complicarsi la sua esperienza francese: il Marsiglia naviga in cattive acque ed è stato sconfitto anche nell'ultima uscita di campionato contro il Monaco, nel match che ha visto l'esordio francese dell'ex attaccante del Napoli.

