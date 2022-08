Monza, Galliani omaggia Maradona: visita del club al murales di Diego

La prima trasferta della storia del Monza in Serie A è anche l'occasione giusta per il club lombardo di fare omaggio a Diego Armando Maradona. Adriano Galliani, dirigente del club neopromosso in massima serie, è infatti stato questa mattina al Murales dedicato a Diego ai Quartieri spagnoli, oramai luogo di culto per tanti appassionati. Galliani ha regalato una sciarpa e una maglia del Monza ai gestori del "largo Maradona", in segno di riconoscenza.