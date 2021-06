Mourinho si allena in vista del ritiro con la Roma: «Il 6 luglio si avvicina»

Josè Mourinho svela la data in cui comincerà il ritiro della Roma: sarà il 6 luglio. In un post su Instagram il tecnico portoghese ha postato una foto durante l’allenamento con il preparatore atletico Carlos Lalin: «Il 6 luglio si avvicina. Grazie Carlito», è la didascalia sotto all’immagine che lo ritrae correre in un parco di Londra. Lo Special One dovrebbe arrivare nella capitale qualche giorno prima del raduno, sarà quella l’occasione di presentarsi attraverso una conferenza stampa e spiegare i programmi del club a breve e medio termine.

Intanto, il tecnico commenterà l'Europeo per alcuni media inglesi: «Osserverò i miei giocatori della Roma che sono Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini, ovviamente mi concentrerò su di loro. L’Italia è una squadra con un buon mix di giocatori di buona esperienza, ragazzi che sanno vincere», ha detto in una recente intervista al The Sun.