Nuovi casi di coronavirus per l'AZ Alkmaar. Come comunicato questa mattina dal proprio sito ufficiale, il club olandese ha riscontrato altri casi nel gruppo squadra dopo le 9 positivita registrate lo scorso venerdì prima della gara con il VVV Venlo.

A rischio ora ci sarebbe anche la gara contro il Napoli, esordio di Europa League giovedì al San Paolo. Il club olandese è in stretto contatto con l'Uefa per capire come comportarsi nelle prossime ore. Non è stato comunicato se le positivita appartengano ai calciatori della prima squadra o allo staff.

Ultimo aggiornamento: 12:57

