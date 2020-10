Ancora un giro di tamponi tutto negativo per il Napoli di Gennaro Gattuso. Come informato dal club, i controlli effettuati ieri mattina lasciano il sorriso al gruppo azzurro, risultato negativo. Manca, però, un ultimo responso ancora da verificare, che sarà pubblicato nel pomeriggio. Non è stato comunicato se il tampone mancante appartenga alla squadra o allo staff tecnico.

Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare un tampone il cui esito sarà comunicato nel pomeriggio. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 20, 2020

