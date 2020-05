LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 16:51

Se il calcio tornerà tornerà anche la Champions League, con ilinteressato che all’orizzonte vede ancora l’ottavo di finale contro il. Un pensiero fisso anche per Leo Messi , avversario degli azzurri: «Forse questo stop forzato ci avrà fatto bene alla fine della corsa, vediamo come si evolvono le cose e se potremo tornare in campo. Vincere la Champions?».Ai microfoni di Sport, il campione argentino ha rilasciato diverse dichiarazioni, tirando anche le orecchie ai suoi. «Non ho alcun dubbio sulla nostra rosa, è una squadra che per il valore che ha può vincere tutto, ma non giocando come stavamo facendo. Poi ognuno pensa come meglio crede e secrede che possiamo vincerla rispetterò la sua opinione. Ma io ho giocato la Champions ogni anno della mia carriera e so che non puoi vincerla giocando male», ha concluso