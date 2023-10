Napoli-Real Madrid, ecco Turpin: ha consegnato l'ultima Champions a Ancelotti

Nato a Oullins nel 1982 Clement Turpin, il fischietto francese che molto bene conosce Carlo Ancelotti e il Real Madrid. L'allenatore italiano l'ha incrociato più volte nel suo passaggio sulla panchina del Paris Saint Germain in Ligue 1 e proprio al Real Madrid di Carletto ha "consegnato" l'ultima Champions League: nel 2021/22 infatti Turpin ha diretto la semifinale dei blancos contro il Liverpool, successo madridista per 1-0 nell'ultimo episodio dell'anno.

Un anno fa, invece, Turpin aveva diretto (non senza critiche) Inter-Milan, semifinale Champions in cui il Napoli aveva sognato di poter giocare. Questa volta ritrova gli azzurri di Rudi Garcia per la quarta volta. Ha incrociato una volta il Napoli in Champions (2019/20 - Salisburgo-Napoli 2-3) proprio con Ancelotti in panchina, altre due volte in Europa League invece (2021/22 - Spartak Mosca-Napoli 2-1 / 2012/13 Napoli-AIK Solna 4-0). Al VAR ci sarà il connazionale Jérôme Brisard insieme con Benoît Millot, Nicolas Danos e Alexis Auger gli assistenti.