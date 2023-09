Lecce-Napoli. Garcia, imparata la lezione di Genova: «Il gol di Ostigard l'abbiamo studiato»

«Abbiamo gestito bene, volevamo partire forte e fare subito gol. Sono felice della rete su punizione laterale, ci avevamo lavorato con lo staff, e anche per Ostigard, ha un’anima collettiva e sta facendo molto bene». A Lecce arriva la vittoria di Rudi Garcia, bella e convincente, straripante per larga parte: «Siamo riusciti a gestire le energie, come quelle di Osimhen o di Gaetano che ha fatto gol al suo ritorno in campo. Poi vedremo al termine di questo turno dove saremo, l’importante era vincere: la lezione di Genova l’abbiamo imparata».

«Ci siamo presi un po’ di tempo per quelli arrivati in ritardo come Natan o Lindstrom. È rimasto con noi durante la prima sosta, ha capito la nostra filosofia, sta prendendo fiducia.

I centrali possono giocare anche ogni tre giorni, lui si è inserito bene, capisce in fretta quello che vogliamo da lui» ha spiegato Garcia a Dazn.

«Abbiamo iniziato bene la stagione, poi c’è stato questo stop con la Lazio che è stato un po’ immeritato. Ma ci stiamo rialzando, tutto il gruppo sta tornando al suo livello: Anguissa o Kvara da qualche partita ormai hanno ritrovato lo smalto per dare una mano alla squadra. Ero tranquillo anche quando non abbiamo vinto perché la squadra dimostrava sempre uno spirito collettivo importante. Sono contento di tutti, abbiamo perso un po’ di punti fin qui ma siamo sulla strada giusta. Rigore? Oggi non c’era Osimhen dal primo minuto quindi non era lui il prescelto. Io faccio una lista prima di andare in campo, ma stavolta il primo della lista ha regalato la palla a Politano e ha fatto gol».