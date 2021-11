Napoli, riecco l'incubo covid: Demme positivo, è in isolamento

Nuove brutte notizie per il Napoli di Luciano Spalletti. Come confermato dal club in questi minuti, Diego Demme, regolarmente vaccinato, è risultato positivo al covid all’ultimo controllo di routine effettuato questa mattina. Il calciatore è asintomatico e in isolamento a casa. Il gruppo squadra seguirà le indicazioni previste dai protocolli sanitari.

LEGGI ANCHE Ghoulam tra Spalletti e il suo Napoli: «Sono tornato, Spalletti è il top»