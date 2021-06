La seconda partita del Gruppo C di giornata agli Euro 2020 vede sfidarsi Olanda e Austria, che si sfideranno stasera "a casa" degli Orange, nella Johan Cruijff Arena di Amsterdam alle ore 21:00. Le due nazionali arrivano all'incontro appaiate in classifica a 3 punti, in seguito alle vittorie registrate all'esordio rispettivamente contro Ucraina (3 a 2) e Macedonia del Nord (3 a 1). Il match è diretto dal fischietto israeliano Orel Grinfeld.

Le formazioni

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; de Ligt, de Vrij, Blind; Dumfries, de Roon, F. de Jong, Wijnaldum; Weghorst, Depay

A disp.: Krul, Bizot, Veltman, Aké, Timber, Van Aanholt, Klaassen, Gravenberch, Koopmeiners, Berghuis, L. de Jong, Malen. All. Frank de Boer

AUSTRIA (3-5-2): Bachmann; Lienhart, Alaba, Hinteregger; Ulmer, Grillitsch, Sabitzer, Laimer, Lainer; Baumgartner, Kalajdzic

A disp.: Schlager, Pervan, Dragovic, Baumgartlinger, Trimmel, Ilsanker, Gregoritsch, Schlafer, Schaub, Schopf, Lazaro, Onisiwo. All. Franco Foda