Olympiacos campione di Grecia, Manolas festeggia il suo scudetto

È l'anno degli ex Napoli. Perché mentre Marek Hamsik e il Trabzonspor vincono il campionato turco dopo quasi 40 anni e Carlo Ancelotti riporta il Real Madrid in finale di Champions, anche Kostas Manolas torna a festeggiare. Il difensore greco, fino a gennaio a Napoli con Spalletti, ha vinto il campionato con l'Olympiacos dopo la vittoria in finale playoff contro il Paok. L'ex Napoli ha giocato 10 partite da quando è tornato nel campionato greco.