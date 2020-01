Più che un divorzio è quasi un tradimento quello di Gervinho ai colori del Parma. Il giocatore ivoriano si è accordato con il club del Qatar Al-Sadd e per forzare la mano al club crociato, che non aveva inizialmente intenzione di cederlo, e non si è presentato agli ultimi allenamenti. Lo ha reso noto il tecnico emiliano Roberto D'Aversa in conferenza stampa: «Gervinho? Non è convocato. Non si è presentato alle ultime tre sedute d'allenamento. Ha forzato per andare via, penso che l'abbiano già venduto».



Per ora manca l'ufficialità ma l'affare sembra fatto. D'Aversa ha anche confidato di avere parlato quattro giorni fa con Gervinho che in quella occasione aveva chiaramente espresso la volontà di lasciare l'Italia. Poi le tre assenze agli allenamenti. Il giocatore vola in Qatar dove percepirà per 18 mesi sei milioni di euro con l'opzione per un'altra stagione. Al Parma andranno 5,5 milioni.