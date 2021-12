Zapata incontra l'amico di Pozzuoli: «Napoli gli è rimasta nel suo cuore»

C'era una volta Duvan. Ora che Zapata è diventato uno dei più forti attaccanti della serie A, non dimentica i vecchi amici della sua avventura napoletana. E infatti, ha incontrato durante il soggiorno in città in occasione della gara di sabato, Eduardo Cavallo, l'imprenditore flegreo, proprietario tra l'altro del complesso Phoenix, è andato a salutarlo. Un legame particolare quello di Cavallo con i calciatori sudamericani: non solo Zapata era di casa nel suo centro di Monterusciello, ma anche altri campioni come Zuniga. «È sempre rimasto legato a Napoli, gli avrebbe fatto molto piacere poter dimostrare anche con la maglia azzurra il suo valore. Ma adesso è felice all'Atalanta dove spera di fare i gol per lo scudetto. Se avesse fatto gol al Maradona non avrebbe festeggiato, per rispetto di tutti».