Rinviato il Premio Andrea Fortunato in segno di lutto per la morte di Mihajlovic

Rinviata l'assegna del premio dedicato ad Andrea Fortunato, il difensore salernitano della Nazionale e della Juventus stroncato dalla leucemia nel 1995 all'età di 23 anni, in segno di lutto per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. La cerimonia era programmata lunedì 19 dicembre alle ore 11 nel Salone d'onore del Coni a Roma ma nello stesso orario sono fissati i funerali di Mihajlovic.

Questo il comunicato della Fondazione Polito, organizzatrice del Premio Andrea Fortunato, che ha sede a Santa Maria di Castellabate ed è presiediuta da Davide Polito: «La Fondazione Polito, appresa la triste notizia della prematura scomparsa di Sinisa Mihajlovic, comunica che la consueta cerimonia annuale del Premio Andrea Fortunato - programmata per lunedì 19 dicembre a Roma, al Salone d'Onore del Coni - è rinviata a data da destinarsi.

Un doveroso segno di rispetto per omaggiare la figura di un grande campione che ci lascia orfani della sua statura umana e professionale ma non dell'esempio che vogliamo onorare in silenzio, associandolo - anche per il sofferto percorso affrontato - a quello dell'indimenticato Andrea. Il dolore per questa perdita ci esorta a perseguire, con rinnovata convinzione, le finalità che la nostra Fondazione si prefigge dalla sua nascita per favorire l'introduzione del passaporto ematico. A nome dei soci della Fondazione, il presidente Davide Polito esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia di Mihajlovic. Lunedi prossimo una delegazione della Fondazione Polito parteciperà alla cerimonia funebre del campione serbo, da anni sostenitore delle nostre iniziative».