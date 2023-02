Live Roma-Cremonese 0-1: Dessers sblocca su rigore

Nel terzo match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, la Roma ospita la Cremonese allo Stadio Olimpico. I giallorossi sono arrivati tra le ultime otto squadre delle competizioni dopo il successo sul Genoa; i grigiorossi dopo aver espugnato il campo del Maradona superando - a sorpresa - il Napoli ai calci di rigore. Mourinho cercherà di cambiare - almeno in parte - l'undici titolare: Celik dovrebbe tornare titolare dopo la squalifica, Belotti farà riposare Abraham, Bove a centrocampo permetterà a Pellegrini di recuperare al meglio, Kumbulla sostituirà Smalling al centro della difesa. Tante assenze per Ballardini, senza lo squalificato Sernicola e privo anche di Lochoshvili, Quagliata, Buonaiuto, Acella e Chiriches. Gara unica, match ad eliminazione diretta, nel caso di parità dopo i tempi supplementari sono previsti i calci di rigore. Chi passa sfiderà la Fiorentina in semifinale, gare in programma il prossimo 5 e 26 aprile.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Belotti

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meitè, Valeri; Felix, Dessers.

Dove vedere Roma-Cremonese in tv e streaming

Calcio d'inizio alle ore 21:00, il match sarà trasmesso in diretta su Canale 5, in streaming su Infinity. Diretta testuale su ilmessaggero.it