Amadou Diawara ha scelto la terapia conservativa per rimettere a posto la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro rimediata nella partita di Coppa Italia contro la Juventus. Dopo essersi consultato con professor Mariani alla clinica Villa Stuart - che aveva suggerito di optare per l’intervento chirurgico - il centrocampista ha deciso di seguire il parere del dottor Cerulli che ha sconsigliato l’operazione anche nell'ultimo consulto avvenuto a Trigoria nella giornata di ieri. Una metodologia d’approccio già utilizzata da Cristante e che gli ha permesso di ridurre il periodo di stop, così accadrà anche a Diawara che potrebbe tornare in campo anche tra un mese. Ultimo aggiornamento: 16:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA