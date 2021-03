La Roma non avrà indietro il punto di Verona. Il Collegio di Garanzia del Coni ha infatti respinto il ricorso del club giallorosso per il "caso Diawara" che era costato lo 0-3 a tavolino nella prima giornata di campionato: Fonseca resta così a 50 punti in classifica, momentaneamente al sesto posto. Oggi l'amministatore delegato Guido Fienga, insieme all'avvocato Antonio Conte, sono stati in udienza al Coni dove hanno chiesto di riformulare una norma ritenuta troppo severa e di restituire una sanzione adeguata. La Roma puntava sull'assenza di qualsiasi tipo di vantaggio scaturito dall'inserimento di Amadou Diawara nella lista sbagliata, ma l'organo collegiale ha deciso di respingere la richiesta. Il Collegio di Garanzia ha quindi confermato la scelta già presa dal Giudice Sportivo e suggellata in seguito dalla Corte Sportiva D’Appello della FIGC.

Questa la nota ufficiale:

«È STATO RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 113/2020, presentato, in data 10 dicembre 2020, dalla A.S. Roma S.p.A., in persona del suo Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, CEO Dott. Guido Fienga, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, Dott. Gabriele Gravina, e della società Hellas Verona FC, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico Sig. Maurizio Setti, per l’annullamento della decisione n. 13/2020-2021 della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC del 10 novembre 2020, trasmessa via pec in pari data, con cui la suddetta Corte ha respinto il ricorso avanzato dalla ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o la Lega di Serie A, di cui al C.U. n. 32 del 22 settembre 2020, con il quale è stata irrogata, a carico della A.S. Roma S.p.A., la sanzione della perdita della gara contro l'Hellas Verona, disputata in data 19 settembre 2020, valida per la prima giornata di Campionato di Serie A - s.s. 2020/2021, con il risultato di 0-3, per la violazione del punto 8 ed ai sensi del punto 9 del C.U. n. 83/A del 20 novembre 2014; è stata, altresì, disposta la compensazione delle spese del giudizio».

Ultimo aggiornamento: 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA