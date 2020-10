Amadou Diawara è risultato positivo al Covid-19 dopo essere ritornato dalla Nazionale. Nella Guinea, infatti, sono stati riscontrati 5 casi di positività al Coronavirus, a dare l’annuncio è stato il calciatore su Instagram: «Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister il prima possibile!».

Amadou Diawara aveva lasciato Trigoria luned' scorso da negativo al virus e anche al suo arrivo in ritiro lo era. Prima del match contro Capoverde (vinto 2-1), la selezione guineana ha sostenuto altri test dutante i quali cinque compagni di Amadou sono risultati positivi, mentre per il centrocampista giallorosso era emersa ancora una negatività. Poi, questa mattina il rientro nella Capitale e il test rapido svolto al Campus Biomedico che invece ha registrato la positività al coronavirus di Diawara. Il calciatore è ora in isolamento.

Ultimo aggiornamento: 21:14

