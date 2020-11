Paulo Fonseca dopo la sosta potrà finalmente riabbracciare Diawara e Calafiori. I due calciatori sono stati fermati dal Covid-19 e hanno trascorso 21 giorni in quarantena come da protocollo. Al termine del periodo di isolamento sono risultati negativi e hanno potuto cominciare l’iter per rientrare in campo. Il primo a intraprendere il percorso di recupero è stato il centrocampista che ha svolto le visite di idoneità la scorsa settimana superandole con successo. In questi giorni si è recato a Trigoria svolgendo lavoro differenziato per tornare il più presto possibile in forma e riaggreagrsi alla squadra. Stesso iter per il terzino, anche lui alle prese con il recupero e con gli allenamenti individuali. Fonseca li terrà sotto stretta osservazione per tutta la settimana sperando nel recupero entro la ripresa del campionato domenica 22 quando i giallorossi all’Olimpico ospiteranno il Parma.

